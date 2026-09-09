الأسهم الأوروبية تهوي مع تجاوز النفط حاجز 100 دولار

وهبط المؤشر الأوروبي " 600" بنسبة 1.4% ليغلق عند 640.41 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له منذ أواخر شهر يوليو، وشملت موجة البيع الحادة معظم البورصات الرئيسية في القارة العجوز.وجاء هذا التراجع تزامنا مع صعود العقود الآجلة لخام " " فوق حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر يوليو، إثر استهداف ناقلات نفط فيما وصف بأكبر موجة هجمات على السفن منذ بدء النزاع الإقليمي، مما فاقم احتمالات حدوث اضطرابات جديدة في إمدادات .وفي خضم هذا الأداء السلبي العريض، كان قطاع الطاقة هو الوحيد الذي تمكن من تسجيل مكاسب طفيفة بنسبة 0.3%، بينما تراجعت كافة القطاعات الرئيسية الأخرى تحت وطأة الضغوط البيعية.