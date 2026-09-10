ذكر بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، ورد لـ ، أن برنامج الوفد تضمن عقد ثلاثة اجتماعات رئيسية مع وزارات المالية، والتخطيط، والنفط الاتحادية، جرى خلالها التأكيد على الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية لضمان رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته العادلة.استهل الوفد لقاءاته باجتماع مع ووزير التخطيط بالوكالة ، حيث شهد اللقاء مناقشة الرؤى الخاصة بالحصص المالية.وثمّن وفد الإقليم مشاركته في مرحلة الصياغة الأولى بوزارة المالية الاتحادية، مؤكداً ضرورة إرساء قاعدة مستقرة وعادلة لتنظيم العلاقة المالية بين وأربيل. من جانبه، رحّب الوزير الساري بمشاركة الوفد، مشدداً على أن المالية الاتحادية ستتعامل وفق الدستور والقوانين النافذة مع حقوق الإقليم.وفي ، عقد الوفد اجتماعاً مشتركاً بحضور وكيلي الوزارة في الحكومتين والمدراء العامين للاستثمار والتخطيط. وطالب وفد الإقليم باحتساب حصته من المشاريع الاستثمارية وفق نتائج التعداد العام الأخير للسكان، إلى جانب تخصيصات تنمية الأقاليم والمحافظات والبترودولار.كما شدد على ضرورة شمول الإقليم بالقروض والمساعدات والمنح الدولية نظراً لتتحمله مسؤولية سداد جزء من أقساط هذه القروض وفوائدها، فيما أبدى وفد استعداده لمناقشة المقترحات ومواصلة التنسيق الفني.واختتم الوفد لقاءاته باجتماع موسع في مع الوزير والكوادر المتقدمة، حيث ركزت المباحثات على البنود النفطية لموازنة 2027، وتحديد الكميات التقديرية المخصصة للتصدير (شاملة حقول الإقليم)، والسعر التقديري لبرميل النفط، والكميات الموجهة للاستهلاك المحلي.وأكد وفد الإقليم التزامه بتسليم النفط المنتجة والمخصصة للتصدير إلى شركة "سومو" لبيعه في الأسواق العالمية وتحويل إيراداته إلى الاتحادية، وهو ما رحبت به للتوصل إلى صياغة متوازنة تضمن استمرارية الإنتاج والتصدير.واختتم البيان بالتأكيد على التزام بأداء واجباته الدستورية كافة، مقابل توفير حقوق الإقليم المالية، وفي مقدمتها رواتب ومستحقات الموظفين بشكل عادل أسوة ببقية محافظات .