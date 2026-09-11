أسعار الذهب تحوم قرب أدنى مستوياتها في أسبوع

واستقر الذهب في المعاملات الفورية تقريبا عند 4318.88 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الثاني من سبتمبر أيلول. وانخفضت الأسعار بنحو اثنين بالمئة أمس الخميس ⁠بعد ارتفاع أسعار المنتجين في كما كان متوقعا لشهر أغسطس آب.ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.1 بالمئة إلى 4359.50 دولارا.ورجح المتعاملون أمس الخميس أن يرفع (البنك المركزي الأمريكي) تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في اجتماعه الأسبوع المقبل، وذلك بعد صدور أول تقرير رئيسي ضمن مجموعة من بيانات التضخم المقررة هذا الأسبوع.وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة ‌إلى ⁠0.1 بالمئة في يوليو تموز، وفقا لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل.ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عند الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.في غضون ذلك، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام ⁠للحد من ارتفاع التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، وحذر من أن ضغوط الأسعار ربما تستمر لفترة، مما أدى إلى تزايد التوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية ربما ⁠خلال أكتوبر تشرين الأول.ورغم أنه عادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على هذا ⁠الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 63.48 دولارا، واستقر البلاتين عند 1777.42 دولارا، وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1279.25 دولارا.