خام نفط برنت يتجاوز 108 دولارات للبرميل

وقالت وسائل إعلام دويلة، "خام بنحو 7٪؜ متجاوزا 108 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف مايو".

ويأتي صعود الأسعار مع استمرار اضطرابات حركة الملاحة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا في البحر الأحمر والخليج، بالتزامن مع تزايد الهجمات التي تستهدف ناقلات النفط والمنشآت المرتبطة بالطاقة، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق تعطل الإمدادات.