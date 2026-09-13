الدولار يواصل الارتفاع ويصل الى عتبة الـ157 الفاً

– اقتصادي

اوتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات الصباحية لليوم الاحد.

وارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 157000 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.