الذهب يواصل الانخفاض.. اقل من المليون للمثقال الواحد

– اقتصادي

انخفضت أسعار الذهب، اليوم السبت، في للمحلي والمستورد.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين 960 ألفاً و970 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 930 ألفاً و940 ألف دينار.

