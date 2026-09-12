عقد لـ25 عاماً.. العراق يرفع إنتاج حقل عجيل النفطي والغازي

وذكر بيان لمكتب ، ان "توقيع العقد يأتي في إطار توجه نحو تعظيم استثمار الموارد الهيدروكربونية، ورفع معدلات إنتاج النفط والغاز والاستفادة المثلى من موارد الحقول النفطية والغازية، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم منظومة توليد في البلاد".ويمتد العقد – وفق البيان – "لمدة 25 عاماً، بهدف رفع معدلات الإنتاج في الحقل بصورة تدريجية، بما يسهم في زيادة إنتاج الغاز من نحو (135) مليون قدم مكعب قياسي يومياً إلى ( 300) مليون قدم مكعب قياسي يومياً، فضلاً عن زيادة إنتاج النفط من (30) ألف برميل يومياً إلى (40) ألف برميل يومياً".