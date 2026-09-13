العراق يحتل المرتبة العاشرة بين أكبر مصدري النفط الخام للولايات المتحدة

وأظهرت البيانات الرسمية للإدارة ارتفاعاً في معدل الصادرات العراقية مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، والذي سجلت فيه 38 ألف برميل يومياً، لتواصل شحنات الخام العراقي تعافيها التدريجي نحو الأسواق الأمريكية عقب التوقفات والانخفاضات التي شهدتها الأسابيع الماضية جراء التوترات الأمنية في المنطقة وتأثر الملاحة في .وتصدرت كندا القائمة بمعدل 3.926 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ 599 ألف برميل، ثم بـ 347 ألف برميل، والمكسيك بـ 297 ألف برميل، وكولومبيا بـ 239 ألف برميل يومياً. وجاءت سادساً بـ 235 ألف برميل، تلتها نيجيريا بـ 232 ألف برميل، والأرجنتين بـ 173 ألف برميل، وغيانا في المرتبة التاسعة بمعدل 65 ألف برميل يومياً.