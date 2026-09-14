انخفاض أسعار الذهب "العراقي والأجنبي" في بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 953 ألف دينار، وسعر شراء 949 ألفاً، بعد أن سجلت أمس الأحد 960 ألف دينار.فيما بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 923 ألف دينار، وسجل سعر الشراء 919 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 955 ألف دينار و965 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 925 ألفاً و935 ألف دينار.