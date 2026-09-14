قفزة في أسعار النفط مع افتتاح الأسواق.. برنت يتجاوز 108 دولارات

وشملت هذه التداعيات استمرار تعطل خط الأنابيب السعودي "شرق-غرب"، وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، وتأجيل المحادثات المقررة بين ودول في عُمان.وصعد بنسبة 3.47% ليصل إلى 108.24 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب الوسيط بنسبة 3.26% إلى 103.32 دولار للبرميل، في أول جلسة تداول بعد نهاية الأسبوع.وتحصل الأسواق الآن على أول فرصة لتقييم تداعيات عطلة نهاية الأسبوع التي اتضح فيها بشكل أكبر حجم الأضرار التي لحقت بخط الانابيب السعودي شرق- غرب والذي لا يزال خارج الخدمة حتى الآن، وكان ينقل نحو 4-5 ملايين برميل يوميا قبل تعرضه للاستهداف.ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتواصل فيه حالة التدهور الأمني في ، مع استمرار الهجمات على السفن التجارية، وتهديد الملاحة في ، وهو ما يزيد من ضغوط الإمدادات العالمية.كما أسهم في تاجيل المحادثات المقررة بين ودول الخليج في ، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الاثنين، في تعميق حالة عدم اليقين في الأسواق، حيث كان يُنظر إلى هذه المحادثات كفرصة لخفض التصعيد وفتح قنوات حوار مباشر بين ودول المنطقة.وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسواق ضغوطا متزايدة بسبب تضرر طاقات التكرير في الشرق الأوسط، واضطراب طرق الإمداد والملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وشح المعروض.