وزير المالية: نعمل على تنويع الاقتصاد وتوفير التسهيلات للقطاع الخاص

أكد وزير المالية ، الأحد، أن وزارته تعمل على تنويع الاقتصاد وتوفير التسهيلات الى القطاع الخاص.

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وقال ساري خلال استقباله وفد ، إن "الحكومة ماضية في دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره في الاقتصاد العراقي، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية قادرة على استقطاب الشركات والاستثمارات النوعية".

وأضاف أن " تعمل على تنويع الاقتصاد، وتوفير التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص المحلي والدولي"، مؤكدا "أهمية بناء شراكات تجارية فاعلة والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية".