تراجع ملحوظ في حركة سفن البضائع عبر مضيق هرمز

وأظهرت بيانات أولية لتتبع السفن، نقلتها "رويترز"، أن 4 سفن غادرت منطقة عبر المضيق، فيما دخلت 10 سفن خلال مطلع الأسبوع.ويأتي التراجع في ظل استمرار المخاطر الأمنية والاضطرابات التي تواجه حركة الملاحة عبر هرمز، أحد أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم.ولا تشمل الأرقام السفن التي ربما عبرت المضيق بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعريف الآلي "AIS"، ما يعني أن حركة العبور الفعلية قد تكون أعلى من الأرقام المرصودة.