أسعار صرف الدولار في بغداد اليوم الاثنين

وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين 156,500 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي أغلقت عليها البورصة يوم أمس الأحد.كما استقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، حيث بلغ سعر البيع 157,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 156,000 دينار مقابل كل 100 دولار.