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لليوم الثالث على التوالي.. أسعار الدولار باقية كما هي
اقتصاد
2026-09-15 | 03:55
Alsumaria Tv
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1,129 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء.
وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 157,000 دينار مقابل 100 دولار.
بينما سجل سعر الشراء 156,000 دينار.
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