أسعار النفط تقفز 4.5% وبرنت يلامس 110 دولارات للبرميل

وارتفعت بنسبة 4.5% إلى نحو 109.5 دولارات للبرميل، فيما صعد الخام الأميركي بالنسبة نفسها إلى نحو 104.6 دولارات.وتأتي هذه الارتفاعات بالتزامن مع مخاوف بشأن إمدادات النفط ، بعد إغلاق خط أنابيب "شرق-غرب" إثر هجوم بطائرات مسيرة، ما يهدد بتعطيل ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط العالمية.وبحسب محللين، فإن استمرار اضطرابات الإمدادات أو عدم التوصل إلى نتائج عملية خلال المحادثات المرتقبة في سلطنة عُمان قد يدفع أسعار النفط نحو مستوى 119.48 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى سجلته في أوائل آذار.