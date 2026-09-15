في العراق.. الذهب اقل من الـ955 الفا

– محلي

انخفضت أسعار الذهب للمثقال الواحد، اليوم الثلاثاء، في السوق العراقية.

وبلغت سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 945 و955 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 915 و925 ألف دينار.

