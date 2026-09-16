ارتفاع جديد بأسعار الذهب في أسواق بغداد

وبلغت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 (من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي) 960 ألف دينار، وسعر الشراء 956 ألفاً، في حين كانت قد سجلت يوم أمس الثلاثاء 945 ألف دينار.أما فيما يخص الذهب العراقي، فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 نحو 930 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 926 ألف دينار.وفيما يتعلق بأسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 960 ألفاً و970 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 930 ألفاً و940 ألف دينار.