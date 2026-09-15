خام برنت يتجاوز 109 دولارات للبرميل

وارتفعت قيمة بنسبة 3.38% إلى 109.25 دولار للبرميل.وسرّع برنت نموه إلى 109.39 دولار للبرميل (+3.51%). وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام غرب الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 5.29% إلى 106.75 دولار للبرميل.يأتي هذا الارتفاع الحاد في أسعار النفط في ظل استمرار تعطل خط الأنابيب السعودي "شرق-غرب" لأسابيع، وتصاعد التوتر بين والسعودية، وتأجيل المحادثات المقررة بين ودول في عُمان، مما يزيد من مخاوف الأسواق بشأن استقرار الإمدادات العالمية.