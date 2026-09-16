الدولار يقترب من حاجز الـ 158 ألف دينار في بغداد

وارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 157,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم أمس الثلاثاء 156,600 دينار.وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، إذ بلغ سعر البيع 157,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 156,750 ديناراً.