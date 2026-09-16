"الورقة" تواصل الزحف نحو الـ160 ألفاً.. ارتفاع بأسعار الدولار في العراق

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاعاً جديداً في أسواق واربيل تزامناً مع اغلاق التداولات المسائية.



سعر البيع: 158500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 157500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 157900 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء 157850 ديناراً لكل 100 دولار

سعر البيع: 158500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 157500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 157900 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء 157850 ديناراً لكل 100 دولار