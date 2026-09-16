خلال شهر.. الرافدين يحقق نمواً بنسبة 81.5% في الجباية الإلكترونية

وذكر بيان للمصرف، انه "حقق نمواً كبيراً في الجباية الإلكترونية، إذ بلغت قيمة التسويات المنفذة لصالح الدوائر الحكومية خلال شهر آب 2026 أكثر من (1.350) تريليون دينار، بواقع (77,671) تسوية شملت (2,836) دائرة حكومية".وبالمقارنة مع آب 2025، أشار البيان إلى "ارتفاع قيمة التسويات بنسبة (81.5%)، وزاد عددها بنسبة (24.2%)، فيما نما عدد الدوائر الحكومية المفعّلة للنظام بنسبة (33.5%)".وتعكس هذه النتائج – وفق البيان – "تقدماً ملموساً في توسيع التحصيل الإلكتروني، ورفع كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية، وتعزيز الشفافية والتحول الرقمي في مؤسسات الدولة".