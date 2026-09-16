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النفط يتراجع مع طرح السعودية شحنات عبر عُمان
اقتصاد
2026-09-16 | 15:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
340 شوهد
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء إذ هدأت تقارير ذكرت أن
السعودية
تعرض المزيد من شحنات الخام عبر عُمان بعض المخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.
وانخفضت
العقود الآجلة لخام برنت
3.63 دولار أو ما يعادل 3.3% إلى 105.12 دولار للبرميل عند الساعة 1523 بتوقيت غرينتش.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 4.11 دولار أو 3.9%، إلى 101.72 دولار للبرميل.
وقالت مصادر مطلعة إن
السعودية
تطرح شحنات إضافية من الخام إلى مصافي تكرير آسيوية عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة ميناء صحار في
سلطنة عمان
، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وبحسب الوكالة، أظهرت بيانات أولية لحركة الشحن اليوم أن عدد السفن التي رُصد عبورها
مضيق هرمز
بلغ 4 سفن فقط أمس الثلاثاء، انخفاضا من 7 سفن في اليوم السابق، وهو مستوى يقل بكثير عن متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ 18 سفينة.
وتعرضت أسعار النفط لمزيد من الضغوط بعد أن أعلنت
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
اليوم عن انخفاض أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في
11 سبتمبر
.
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سلطنة عمان
مضيق هرمز
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