النفط يتراجع مع طرح السعودية شحنات عبر عُمان

وانخفضت 3.63 دولار أو ما يعادل 3.3% إلى 105.12 دولار للبرميل عند الساعة 1523 بتوقيت غرينتش.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 4.11 ‌دولار أو 3.9%، إلى 101.72 دولار للبرميل.وقالت مصادر مطلعة إن تطرح شحنات إضافية من الخام إلى مصافي تكرير آسيوية عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة ميناء صحار في ، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".وبحسب الوكالة، أظهرت بيانات أولية لحركة الشحن اليوم أن عدد السفن التي رُصد عبورها بلغ 4 سفن فقط أمس الثلاثاء، انخفاضا من 7 سفن في اليوم السابق، وهو مستوى يقل بكثير عن متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ 18 سفينة.وتعرضت أسعار النفط لمزيد من الضغوط بعد أن أعلنت اليوم عن انخفاض أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في .