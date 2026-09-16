الفيدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ سنوات

وأوصح الفيدرالي الأمريكي في بيان أن "التضخم لا يزال مرتفعا وقرار رفع الفائدة سيدعم عودته إلى المعدل المستهدف"، مشيرا إلى "استمرار حالة عدم اليقين عند مستويات مرتفعة لأسباب من بينها التطورات الجيوسياسية".وصوت مسؤو لصالح رفع سعر الفائدة القياسي للإقراض بمقدار ربع نقطة، مما يعني التراجع عن أحد قرارات خفض الفائدة الثلاثة التي اتُخذت العام الماضي.ويُعد القرار أول خطوة رئيسية تتعلق بأسعار الفائدة في عهد الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، وقد تضعه هذه الخطوة في مواجهة مع الرئيس الأمريكي ، الذي عينه في منصبه بعد ممارسته ضغوطا متكررة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.وظل معدل التضخم يتجاوز المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2% لما يقرب من خمس سنوات، وقد تفاقم الوضع منذ اندلاع الحرب مع .