مصرف التنمية الدولي يؤكد مواصلة التوسع بالخدمات المصرفية والرقمية

أكد مصرف التنمية الدولي، الخميس، مواصلة التوسع في والرقمية.

وقال المصرف خلال احتفاله بمرور 15 عاماً على تأسيسه، "رأس المال المدفوع 400 مليار دينار عراقي وإجمالي أصول تتجاوز 3 تريليونات دينار". وأضاف البيان أن "مصرف التنمية الدولي يؤكد مواصلة التوسع في والرقمية وتعزيز حضوره في السوق العراقي"، مشيرا الى أن "مصرف التنمية الدولي يؤكد مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا المالية ودعم مبادرات الشمول المالي وتوطين الرواتب".