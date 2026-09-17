ارتفاع أسعار الذهب في بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 967 ألف دينار، وسعر الشراء 963 ألف دينار، بعد أن سجلت أمس الأربعاء 960 ألف دينار.فيما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 937 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 933 ألف دينار.أما في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 970 ألف دينار و980 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 ألف دينار و950 ألف دينار.