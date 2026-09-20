انخفاض أسعار الذهب في بغداد بالتزامن مع تراجع صرف الدولار

وبلغت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 983 ألف دينار، وسعر الشراء 979 ألفاً، بعد أن سجلت يوم أمس السبت 985 ألف دينار.في المقابل، سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 953 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 949 ألفاً.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 985 ألفاً و995 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 955 ألفاً و965 ألف دينار.