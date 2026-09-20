تحرك للبنك المركزي لخفض اسعار الدولار امام الدينار العراقي

وذكر مصدر مطلع في للسومرية نيوز أن هذه الإجراءات جاءت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية، أمس السبت، ليتجاوز مستوى 160 ألف دينار لكل 100 دولار.ويواصل البنك اتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بتطوير البيئة المصرفية، ورفع كفاءة النظام المالي، وتوفير المقومات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يحقق الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويحافظ على استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية.وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد البنك المركزي العراقي استمراره في تمويل التجارة الخارجية وفق الأغراض والقنوات المعتمدة، فيما أشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تلبي جميع الطلبات على العملة الأجنبية.وقال البنك في بيان إنه "في ظل ما تتناوله بعض وسائل الإعلام حول ارتفاع الأسعار وتباطؤ حركة السوق، يعلن البنك المركزي العراقي أن لديه كفاية للاحتياطيات الأجنبية في تلبية الطلبات على العملة الأجنبية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية، وطلبات المسافرين من الدولار النقدي حسب سعر الصرف الرسمي المعتمد".وأضاف أن "الارتفاع في سعر الصرف في الأسواق المحلية يعود إلى المضاربات في الأسواق والتوقعات وسوء استخدام الظروف الجيوسياسية في المنطقة لإرباك الأوضاع الاقتصادية والمالية من قبل بعض المستفيدين من هذه الحالة"، مؤكداً "استمراره في تمويل التجارة الخارجية وفق الأغراض والقنوات المعتمدة، بما يضمن انسيابية الاستيرادات وتوفير احتياجات السوق المحلية".ودعا البنك المركزي العراقي، بحسب البيان، المواطنين إلى "اعتماد المعلومات والبيانات الرسمية الصادرة عنه حصراً، وعدم الانسياق وراء الأخبار أو المعلومات المتداولة عبر مصادر غير موثوقة"، مبيناً أنه في حال وجود أي مخالفات أو استفسارات، يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى والبلاغات عبر موقع الشكاوى الرسمي للبنك المركزي العراقي.