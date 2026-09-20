الدولار يعاود الانخفاض قليلا وقريب من الـ160 الفا

– اقتصادي

انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات لصباحية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 159,750 ديناراً مقابل 100 دولا.

بينما سجل سعر الشراء 158,750 ديناراً.