بيان من النفط بشأن التصدير.. هل وصل الى 4 ملايين برميل يومياً؟

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تود ان توضح بشأن ما تم تداوله من بعض وسائل الإعلام، عن وصول صادرات النفط الخام العراقي الى 4 مليون برميل يوميا".واكدت ان "الكمية اعلاه سجلت ليوم واحد فقط من التصدير، نتيجة لقيام بتصدير كمية من النفط الخام خارج ، وكانت الناقلة محملة بنفط خام ، بالاضافة الى الكميات الاخرى المحملة للتصدير والبيع "مطروح الموانئ الجنوبية"، وكذلك الكميات المصدرة من المنفذ الشمالي، والتي تحمّل حسب جدول التحميل وفقا لاكتمال كميات اقتصادية قابلة للرفع بالناقلات النفطية".وتابعت ان "معدل التصدير اليومي للنفط الخام العراقي خلال شهر ايلول ولغاية إعداد هذا الايضاح، بلغ بحدود 2 مليون و 600 الف برميل يومياً، قابلة للتغيير وفقاً للكميات المتوقع تصديرها فعلياً في الايام المتبقية من الشهر الحالي، وهو بحد ذاته يعّد انجازاً كبيراً يحسب للوزارة في تحقيق هذه المعدلات، في ظل الظروف الحالية واستمرار غلق مضيق هرمز"، موضحة ان "ذلك جاء حرصا من على ادامة عمليات التصدير، وبأعلى كمية ممكنة لتحقيق الايرادات المالية المطلوبة للخزينة العامة للبلاد".