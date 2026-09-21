انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

وسجلت أسعار الدولار تراجعاً في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتبلغ 157900 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 159250 ديناراً لكل 100 دولار المسجلة يوم أمس الأحد.وفي السياق ذاته، تراجعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، إذ بلغ سعر البيع 158500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 157500 دينار مقابل 100 دولار.