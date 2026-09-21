انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية ببغداد

ففي أسواق الجملة بشارع النهر، سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي، صباح اليوم، 968 ألف دينار، وسعر الشراء 964 ألف دينار، مقارنة بـ 983 ألف دينار ليوم أمس الأحد.في المقابل، سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 938 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 934 ألف دينار.أما في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 970 ألفاً و980 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 ألفاً و950 ألف دينار.