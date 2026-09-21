الدولار يواصل الانخفاض.. ارقام جديدة للأسعار في السوق العراقية

– اقتصادي

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات المسائية لليوم الاثنين.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 158250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 157250 ديناراً.

