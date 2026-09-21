وكيل وزارة النفط يصدر توجيهات بشأن حقل نهر بن عمر

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وكيل لشؤون الغاز عزت ترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة خطط ومشاريع استثمار الغاز في حقل نهر بمحافظة ، بحضور ممثلين عن شركة ودائرة التخطيط والمتابعة، إلى جانب الشركة المشغلة للمشروع، الحلفاية".وأضافت انه "جرى خلال الاجتماع بحث مراحل تنفيذ مشروع استثمار الغاز المصاحب في الحقل، وخطط التطوير الهادفة إلى رفع معدلات استثمار الغاز إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، من خلال مرحلتين، بطاقة 150 مليون قدم مكعب قياسي يومياً لكل مرحلة".وأكد وكيل الوزارة "أهمية الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والتنفيذية للمشروع، ومتابعة الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تعظيم استثمار الغاز المنتج، والحد من حرقه، ودعم احتياجات قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به".وناقش الاجتماع نسب الإنجاز والمتطلبات اللازمة لتنفيذ المرحلتين، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية والشركة المشغلة، بهدف تذليل التحديات وتسريع دخول الطاقات الجديدة إلى منظومة استثمار الغاز.يُذكر أن عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز في حقل نهر بن عمر أُحيل إلى شركة غاز الحلفاية المحدودة، وجرى توقيعه في 7 كانون الثاني 2024 بين شركة غاز الجنوب وشركة غاز الحلفاية، بطاقة 150 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في المرحلة الأولى، مع إمكانية إضافة 150 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في المرحلة الثانية، ليصل إجمالي الطاقة المخططة إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.