عقود الخام الأمريكي تبلغ 95.78 دولارا للبرميل

وقالت وسائل إعلام دولية، "العقود الآجلة للخام الأمريكي تنخفض 4.52 دولار أو 4.51% لتبلغ عند التسوية 95.78 دولارا للبرميل".

وكان الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في سجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 1982 ليبلغ 284.6 مليون برميل في نهاية الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر وفقا لبيانات وزارة .