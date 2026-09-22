رغم انخفاضه.. سعر مثقال الذهب في العراق يقترب من المليون دينار

– اقتصادي

انخفض سعر مثقال الذهب اليوم الثلاثاء، في محال الصاغة بالسوق العراقية.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بالأسواق العراقية بين 955 الفاً و965 الفاً.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 925 الفاً و935 ألف دينار.

