المصرف العراقي للتجارة يوضح بشان عمل بطاقات الدفع الإلكتروني

وقال الخبير الإعلامي لدى (TBI) عقيل الشويلي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، أن "بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة عن المصرف تعمل بصورة طبيعية ومستمرّة داخل وخارجه"، لافتا الى ان "البطاقات متاحة أمام الزبائن لإجراء عمليات السحب النقدي والشراء بصورة اعتيادية، ولا يوجد أي إيقاف أو تعليق على عملها".ودعا الشويلي زبائن المصرف إلى "استخدام بطاقاتهم بصورة طبيعية" مشيرا إلى "حرص المصرف على استمرار تقديم بشكل مستقر وآمن وتسهيل تعاملات الزبائن داخل العراق وخارجه".