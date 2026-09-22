الدولار يواصل التراجع.. "الورقة" دون الـ158 ألفاً في العراق

سجلت أسعار صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي، تراجعاً جديداً في أسواق العاصمة واربيل مع إغلاق التداولات، مساء اليوم الثلاثاء.





سعر البيع: 157750 ديناراً مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء: 156750 ديناراً مقابل كل 100 دولار





سعر البيع: 156900 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 156850 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 157750 ديناراً مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 156750 ديناراً مقابل كل 100 دولارسعر البيع: 156900 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 156850 ديناراً مقابل 100 دولار.