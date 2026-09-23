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إل جي إلكترونيكس تستعرض الجيل القادم من المنازل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض IFA 2026
اقتصاد
2026-09-23 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
63 شوهد
تكشف شركة إل جي إلكترونيكس عن التطور التالي لمنزلها الذكي في معرض IFA 2026، بحيث يجمع منزل إل جي الذكي بين الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والخدمات المتصلة والذكاء السياقي، مما يبسط الروتين اليومي ويعزز الراحة ويقدم تجربة عملاء أكثر تخصيصًا وبديهية.
منزلٌ يفهمك
يعمل نظام LG AI Home على تحليل الجداول الزمنية والأنماط الروتينية وبيئة المنزل وأنماط استخدام الأجهزة، وذلك لاقتراح الإجراءات المناسبة وتحسين التنسيق بين الأجهزة والخدمات. ومن خلال تقديم اقتراحات مخصصة تستند إلى سياق الحياة الواقعية، يساعد النظام العملاء استباقياً على تقليل الوقت المخصص لإدارة الأجهزة وزيادة الوقت المتاح للاستمتاع بالحياة. ولتجسيد هذه الرؤية خلال معرض IFA 2026، تدعو إل جي الزوار لاستكشاف مساحات تفاعلية وغامرة مخصصة لنظام AI Home — تشمل مناطق المعيشة والمطبخ والاسترخاء — حيث يمكنهم تجربة كيفية قيام تقنيات الذكاء الاصطناعي من إل جي بتنسيق عمل الأجهزة والخدمات بما يتناسب مع مختلف الأنشطة والروتين اليومي.
ThinQ Claw: توسيع نطاق "المنزل المدعوم بالذكاء الاصطناعي" (AI Home) عبر المحادثات والذكاء السياقي
تكشف إل جي خلال معرض IFA 2026 عن ThinQ Claw، وهي تجربة جديدة لوكيل ذكاء اصطناعي يعتمد على المحادثات النصية، مما يعزز ويوسع نطاق عروض الشركة في مجال "المنزل المدعوم بالذكاء الاصطناعي" (AI Home). وتستند هذه التقنية إلى مفهوم OpenClaw وقد جرى تحسينها خصيصاً لتلائم منظومة LG AI Home؛ حيث تتمتع بالقدرة على فهم نوايا المستخدم والسياق المحيط، والمساعدة في إنجاز المهام من خلال الربط والتنسيق بين الخدمات والأجهزة ذات الصلة.
تُفسّر تقنية "ThinQ Claw" التحديثات التي يشاركها المستخدم في سياق حياته، وليس كأحداث منفصلة؛ مما يتيح لها اقتراح (أو المساعدة في بدء) إجراءات ملائمة تتوافق مع التفضيلات الشخصية والمتطلبات الفريدة لكل موقف. وبإمكان هذه التقنية إدارة أجهزة الطهي لمساعدة المستخدم في الاستعداد لاستقبال الضيوف، أو مراقبة جودة الهواء الداخلي ودرجة الحرارة قبل وصول المستخدم إلى المنزل لتهيئة بيئة أكثر راحة بناءً على الظروف الراهنة، أو حتى اقتراح تجارب مخصصة للترفيه أو تعزيز القدرات أو الاسترخاء.
يتجاوز نظام ThinQ Claw مجرد التحكم بالأجهزة المنزلية، فهو يعمل بتكامل مع الخدمات اليومية كالتقويمات وغيرها من الخدمات المتصلة. وبدلاً من الحاجة إلى قواعد أتمتة معقدة، يتيح للمستخدمين مشاركة خططهم أو حالتهم الراهنة عبر واجهة دردشة سلسة. إضافةً إلى قدرته على فهم الطلبات وتحديد الخطوات اللازمة، يستطيع ThinQ Claw تذكر تفضيلات العملاء، مما يُسهم في توفير تجارب أكثر تخصيصًا بمرور الوقت. يُوسّع هذا النظام الذكي والمُدرك للسياق نطاق تفاعل العملاء مع نظام المنزل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم دعم مُخصّص بشكل متزايد داخل المنزل وخارجه. سيتم عرض نظام ThinQ Claw في منطقة المنزل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التابعة لشركة إل جي خلال معرض IFA 2026.
نظام بيئي موسع للذكاء الاصطناعي للمنزل
تسلط منطقة الذكاء الاصطناعي للمنزل الضوء على نظام إل جي البيئي المفتوح للذكاء الاصطناعي للمنزل، المدعوم بمنصة Homey، وهي منصة منزلية ذكية طورتها شركة Athom التي استحوذت عليها إل جي في عام 2024. وبفضل قابليتها الواسعة للتشغيل البيني عبر مختلف العلامات التجارية والأجهزة المتصلة، تتيح Homey تجربة منزلية متصلة آمنة وموثوقة.
يتيح نظام Homey للمستخدمين إدارة مجموعة متنوعة من المنتجات التابعة لمصنعين ومقدمي خدمات مختلفين في مكان واحد. ومن خلال عرض توضيحي شامل لنظام إدارة الطاقة المنزلية (HEMS)، يمكن لزوار معرض IFA الاطلاع على كيفية قيام Homey بتنسيق عمليات توليد الطاقة وتخزينها واستهلاكها بذكاء وفي الوقت الفعلي، وذلك عبر الربط بين العدادات الذكية والألواح الشمسية والبطاريات المنزلية وشواحن السيارات الكهربائية وأجهزة إل جي المنزلية. ويساهم نظام HEMS في خفض فواتير الكهرباء المنزلية من خلال تحسين توقيتات توليد الطاقة وتخزينها واستهلاكها، مع الاستفادة من ميزة التسعير الديناميكي للطاقة في المناطق التي تدعم هذه الخدمة.*
سيشهد معرض IFA 2026 أيضاً الظهور الأول لنظام LG ThinQ Pro في أوروبا. وقد صُمم هذا النظام ليلائم البيئات السكنية متعددة الوحدات والمرافق التجارية، حيث يدعم الإدارة الفعالة للأجهزة والمرافق، ويُبرز في الوقت ذاته كيف تتجاوز رؤية إل جي لـ "المنزل المدعوم بالذكاء الاصطناعي" (AI Home) حدود المنزل لتشمل المساحات المشتركة وبيئات العمل المهنية.
يُطبَّق إطار عمل الأمان "LG Shield" عبر منظومة "AI Home" بأكملها، مما يساعد في حماية الأجهزة المتصلة والخدمات وبيانات العملاء، ويتيح تجارب آمنة وموثوقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
قال Baek Seung-tae ، رئيس شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية: "يمثل ’ThinQ Claw‘ الخطوة التالية في منظومة إل جي للمنازل الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI Home)، إذ يجسد قدرة هذه التقنية على فهم نوايا العملاء وسياق حياتهم، مما يساهم في توفير تجربة يومية أكثر سلاسة وتخصيصاً. كما وستواصل إل جي تطوير حلول المنازل الذكية عبر ابتكارات تتسم بمزيد من السهولة والبديهية والاستجابة لاحتياجات العملاء".
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