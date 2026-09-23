انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد اليوم الأربعاء

أسعار البورصات الرئيسية: انخفضت الأسعار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157,000 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت أمس الثلاثاء 157,700 دينار.أسعار محال الصيرفة:سعر البيع: 157,500 دينار لكل 100 دولار.سعر الشراء: 156,500 دينار لكل 100 دولار.