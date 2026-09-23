تراجع مستمر في أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المحلية

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مجدداً مساء اليوم الأربعاء، مع إغلاق التداولات المسائية في واربيل.





سعر البيع: 157,250 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 156,250 ديناراً مقابل 100 دولار





سعر البيع: 156,750 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء 156,700 دينار لكل 100 دولار





سعر البيع: 157,250 ديناراً مقابل 100 دولارسعر الشراء: 156,250 ديناراً مقابل 100 دولارسعر البيع: 156,750 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء 156,700 دينار لكل 100 دولار