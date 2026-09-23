دولة آسيوية تتجه لخفض اعتمادها على النفط والغاز من الشرق الأوسط

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية في اجتماع بشأن أمن الموارد اليوم الأربعاء إن الحكومة ستسعى لخفض اعتمادها على واردات النفط الخام من أي منطقة معينة إلى أقل من 50% بحلول عام 2035.وتعتمد بشكل كبير على واردات النفط، وقد حصلت على 70% من إمداداتها من الشرق الأوسط في عام 2025.وتهدف الحكومة أيضا إلى خفض اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي من الشرق الأوسط إلى أقل من 30%.وكانت نسبة اعتماد على واردات الغاز الطبيعي من قد بلغت 35.5% في عام 2016، لكنها سعت منذ ذلك الحين إلى تنويع مصادر الاستيراد لتنخفض الآن إلى أقل من 20%.