أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع

وقفزت العقود الآجلة لخام " " لشهر المقبل بنسبة 3.15% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة لتصل إلى 106.33 دولار للبرميل، وبذلك تجاوزت العقود مستوى 106 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 17 سبتمبر 2026.كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب الوسيط" لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 2.6% لتصل إلى 94.56 دولار للبرميل.وتراجع الخامان في التعاملات الصباحية لكنهما عادا إلى الارتفاع في ظل الصعوبة التي يجدها المستثمرون في تحديد اتجاه واضح وسط المأزق الجيوسياسي في .