من التوقف التام إلى 41 ألف برميل في أب.. قراءة في خريطة استيراد العراق للبنزين

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، انخفض متوسط الشحنات البحرية الواردة إلى لنحو 21 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب 2026، مقابل أكثر من 36 ألف برميل يوميًا في المدة نفسها من 2025.وجاءت تلك الشحنات من دولتين فقط هما الإمارات والهند، مع هيمنة للإمارات التي لبّت وحدها أكثر من 80%، وهو ما يدلّل على تعقيدات الملاحة في ، الشريان الحيوي لواردات وصادراته.وبسبب أزمة استيراد الشحنات البحرية وفجوة الإمدادات المحلية، واجه العراق ازدحامًا أمام محطات الوقود في بعض المدن، وهو ما اضطرت معه البلاد إلى استيراد كميات إضافية من البنزين مباشرة من والسعودية والإمارات، إلى جانب أوروبا عن طريق .واردات العراق من البنزين في 2026تُظهر بيانات وحدة أبحاث الطاقة تراجعًا لافتًا في واردات العراق من البنزين في 2026 (البنزين المنقول بحرًا) على أساس سنوي، وصولًا إلى التوقف التام في شهر مارس/آذار الذي شهد اندلاع حرب ، وفقًا لما يلي:استهلت واردات العراق من البنزين عام 2026 بتراجع لافت على أساس سنوي بلغت نسبته 92% في يناير/كانون الثاني إلى 6 آلاف برميل يوميًا، مقارنة بمستوى الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 77 ألفًا.وعادت الواردات للارتفاع على أساس شهري خلال فبراير/شباط إلى 26 ألف برميل يوميًا، كما سجلت زيادة 8% على أساس سنوي، مقارنةً بمستوى الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 24 ألفًا.وفي مارس/آذار، توقفت الواردات تزامنًا مع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، ومن ثم شهدت تذبذبًا في الشهرين التاليين (أبريل/نيسان ومايو/أيار)، لتعود بعد ذلك إلى مستويات فوق 30 ألف برميل يوميًا بدءًا من يونيو/حزيران، ولكنها ظلت متراجعة على أساس سنوي بنِسب تراوحت بين 12% و20%.وواصلت واردات العراق من البنزين ارتفاعها خلال أغسطس/آب الماضي، لتصل إلى إلى 41 ألف برميل يوميًا، مسجلةً نموًا بنسبة 14% عند المقارنة بمعدل الشهر نفسه من العام الماضي والبالغ 36 ألفًا.وبصفة عامة، تحتاج السوق العراقية حاليًا إلى نحو 5 ملايين لتر يوميًا (31 ألف برميل يوميًا) من البنزين المستورد لسدّ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وسط مساعٍ إلى رفع إنتاج واستكمال صيانة وحدة "إف سي سي" في .اقتصرت قائمة الدول المصدرة للبنزين إلى العراق على دولتين فقط (الإمارات والهند) خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2026، مع غياب دول مثل والسعودية وإيران عن القائمة.وتصدَّرت الإمارات القائمة خلال مدة الرصد، بنحو 17 ألف برميل يوميًا، بتراجع طفيف مقارنة بـ16 ألفًا في المدة المقابلة من عام 2025.وصلت هذه الشحنات على مدار 6 أشهر من أصل 8 أشهر، إذ غابت عن شهري يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، وسجلت ذروتها في أغسطس/آب بـ41 ألف برميل يوميًا.كما جاءت الهند ضمن المورّدين بمتوسط بلغ 4 آلاف برميل يوميًا في المدة من يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب الماضي، بانخفاض نسبته 67% مقارنة بنحو 12 ألفًا خلال المدة ذاتها من عام 2025.