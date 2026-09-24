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من التوقف التام إلى 41 ألف برميل في أب.. قراءة في خريطة استيراد العراق للبنزين

اقتصاد

2026-09-24 | 07:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من التوقف التام إلى 41 ألف برميل في أب.. قراءة في خريطة استيراد العراق للبنزين
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السومرية نيوز – اقتصاد

شهدت واردات العراق من البنزين المنقول بحرًا هبوطًا كبيرًا بنسبة 42% خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2026، لتقتصر مصادرها على دولتين فقط.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، انخفض متوسط الشحنات البحرية الواردة إلى بغداد لنحو 21 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب 2026، مقابل أكثر من 36 ألف برميل يوميًا في المدة نفسها من 2025.

وجاءت تلك الشحنات من دولتين فقط هما الإمارات والهند، مع هيمنة للإمارات التي لبّت وحدها أكثر من 80%، وهو ما يدلّل على تعقيدات الملاحة في مضيق هرمز، الشريان الحيوي لواردات العراق وصادراته.

وبسبب أزمة استيراد الشحنات البحرية وفجوة الإمدادات المحلية، واجه العراق ازدحامًا أمام محطات الوقود في بعض المدن، وهو ما اضطرت معه البلاد إلى استيراد كميات إضافية من البنزين مباشرة من الأردن والسعودية والإمارات، إلى جانب أوروبا عن طريق سوريا.

واردات العراق من البنزين في 2026
تُظهر بيانات وحدة أبحاث الطاقة تراجعًا لافتًا في واردات العراق من البنزين في 2026 (البنزين المنقول بحرًا) على أساس سنوي، وصولًا إلى التوقف التام في شهر مارس/آذار الذي شهد اندلاع حرب إيران، وفقًا لما يلي:

يناير/كانون الثاني: 6 آلاف برميل يوميًا.
فبراير/ِشباط: 26 آلاف برميل يوميًا.
مارس/آذار: صفر.
أبريل/نيسان: 19 ألف برميل يوميًا.
مايو/أيار: 6 آلاف برميل يوميًا.
يونيو/حزيران: 34 ألف برميل يوميًا.
يوليو/تموز: 35 ألف برميل يوميًا.
أغسطس/آب: 41 ألف برميل يوميًا.

استهلت واردات العراق من البنزين عام 2026 بتراجع لافت على أساس سنوي بلغت نسبته 92% في يناير/كانون الثاني إلى 6 آلاف برميل يوميًا، مقارنة بمستوى الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 77 ألفًا.

وعادت الواردات للارتفاع على أساس شهري خلال فبراير/شباط إلى 26 ألف برميل يوميًا، كما سجلت زيادة 8% على أساس سنوي، مقارنةً بمستوى الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 24 ألفًا.

وفي مارس/آذار، توقفت الواردات تزامنًا مع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، ومن ثم شهدت تذبذبًا في الشهرين التاليين (أبريل/نيسان ومايو/أيار)، لتعود بعد ذلك إلى مستويات فوق 30 ألف برميل يوميًا بدءًا من يونيو/حزيران، ولكنها ظلت متراجعة على أساس سنوي بنِسب تراوحت بين 12% و20%.

وواصلت واردات العراق من البنزين ارتفاعها خلال أغسطس/آب الماضي، لتصل إلى إلى 41 ألف برميل يوميًا، مسجلةً نموًا بنسبة 14% عند المقارنة بمعدل الشهر نفسه من العام الماضي والبالغ 36 ألفًا.
واردات العراق من البنزين المنقول بحرًا

وبصفة عامة، تحتاج السوق العراقية حاليًا إلى نحو 5 ملايين لتر يوميًا (31 ألف برميل يوميًا) من البنزين المستورد لسدّ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وسط مساعٍ إلى رفع إنتاج المصافي واستكمال صيانة وحدة "إف سي سي" في البصرة.

الدول المصدرة للبنزين إلى العراق
اقتصرت قائمة الدول المصدرة للبنزين إلى العراق على دولتين فقط (الإمارات والهند) خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2026، مع غياب دول مثل سلطنة عمان والسعودية وإيران عن القائمة.

وتصدَّرت الإمارات القائمة خلال مدة الرصد، بنحو 17 ألف برميل يوميًا، بتراجع طفيف مقارنة بـ16 ألفًا في المدة المقابلة من عام 2025.

وصلت هذه الشحنات على مدار 6 أشهر من أصل 8 أشهر، إذ غابت عن شهري يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، وسجلت ذروتها في أغسطس/آب بـ41 ألف برميل يوميًا.

كما جاءت الهند ضمن المورّدين بمتوسط بلغ 4 آلاف برميل يوميًا في المدة من يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب الماضي، بانخفاض نسبته 67% مقارنة بنحو 12 ألفًا خلال المدة ذاتها من عام 2025.
 
وجاءت هذه الشحنات موزعة على 3 أشهر فقط من 2026 (يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط، وأبريل/نيسان)، مسجلةً أعلى مستوى في فبراير/شباط بنحو 14 ألف برميل يوميًا، قبل أن تتوقف تمامًا منذ مايو/أيار.

وشهدت خريطة واردات العراق من البنزين غيابًا لسلطنة عمان خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2026، رغم أنها كانت أحد أهم روافد إمدادات البنزين البحري إلى بغداد في الأعوام السابقة.

وسجلت السلطنة حضورًا خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2025 بمتوسط يقترب من 9 آلاف برميل يوميًا، وبنحو 29 ألف برميل يوميًا في المدة نفسها من 2024.

وفي عام 2024، جاءت واردات العراق من البنزين من مصادر أوسع شملت السعودية وإندونيسيا وسنغافورة وبلغاريا وإيران.

وسجلت السعودية حضورًا محدودًا، عبر شحنة واحدة في يونيو/حزيران 2024 بكمية بلغت 6 آلاف برميل يوميًا، وشحنة أخرى واحدة في سبتمبر/أيلول 2025 بكمية تجاوزت 2000 برميل يوميًا.
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من التوقف التام إلى 41 ألف برميل في أب

قراءة في خريطة استيراد العراق للبنزين

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