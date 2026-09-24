بغداد والرباط تبحثان إمكانية تصدير الكبريت العراقي إلى المغرب

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "التقى وزير الخارجية ، اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة بالخارج في المملكة المغربية ، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في ".

وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين جمهورية والمملكة المغربية، وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك، فضلاً عن استعراض الاستحقاقات والاجتماعات المقبلة بين البلدين".



وبحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وإمكانية تصدير الكبريت العراقي إلى المملكة المغربية، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفق البيان.



كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على استمرار التواصل وتنسيق الجهود والمواقف، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الأمن في المنطقة.