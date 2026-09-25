الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

ودفعت قوة الدولار ‌اليورو إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 1.1370 دولار وجعلته يتجه لثالث انخفاض أسبوعي، في أسوأ سلسلة خسائر له منذ نهاية عام 2025.وظل الجنيه الإسترليني متراجعا قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3220 دولار ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أربعة أشهر.وعدلت الأسواق سريعا وبشكل قوي توقعاتها لأسعار الفائدة بعد أن شدد المركزي الأمريكي سياسته ⁠النقدية الأسبوع الماضي، في حين عززت البيانات الاقتصادية القوية والمخاوف الجديدة بشأن إمدادات الطاقة هذه القناعة بشكل أكبر.كما تلقت العملة دعما من موجة لبيع السندات والتي دفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاما.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له في شهرين.