وزير المالية يصدر توجيهاً بشأن موازنة 2027

وذكر بيان للوزارة، ان "وزير المالية ، ترأس فور عودته من ، اجتماعاً للجنة إعداد الموازنة، لمراجعة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 واستكمال متطلباته، تمهيداً لإرساله إلى قريباً".ووجّه الوزير "بمواصلة العمل بوتيرة متسارعة، وإنجاز المراجعات والإجراءات المرتبطة بفقرات الموازنة، وفق التوقيتات المحددة".