استقرار الذهب في بغداد.. إليك أسعار البيع والشراء

أسواق الجملة – :الذهب الأجنبي (الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21): بلغ سعر بيع المثقال الواحد 945 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 941 ألف دينار.الذهب العراقي (عيار 21): بلغ سعر بيع المثقال 915 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 911 ألف دينار.أسعار الصاغة والمحال التجارية:الذهب الخليجي (عيار 21): تراوح سعر بيع المثقال بين 945 و955 ألف دينار.الذهب العراقي (عيار 21): تراوح سعر بيع المثقال بين 915 و925 ألف دينار.