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استقرار الذهب في بغداد.. إليك أسعار البيع والشراء
اقتصاد
2026-09-26 | 05:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
619 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم السبت، في الأسواق المحلية بالعاصمة
بغداد
، محافظةً على المستويات نفسها التي سجلتها يوم الخميس الماضي.
أسواق الجملة –
شارع النهر
:
الذهب الأجنبي (الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21): بلغ سعر بيع المثقال الواحد 945 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 941 ألف دينار.
الذهب العراقي (عيار 21): بلغ سعر بيع المثقال 915 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 911 ألف دينار.
أسعار الصاغة والمحال التجارية:
الذهب الخليجي (عيار 21): تراوح سعر بيع المثقال بين 945 و955 ألف دينار.
الذهب العراقي (عيار 21): تراوح سعر بيع المثقال بين 915 و925 ألف دينار.
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