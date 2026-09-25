ناقلتان إيرانيتان تقتربان من أميركا.. واشنطن تستعد لمصادرة ملايين الدولارات

وبحسب بيانات شحن نقلتها «بلومبرغ»، أبحرت الناقلتان «تيفاني» و«ماجستيك إكس» بمحاذاة الساحل البرازيلي خلال الأسبوع الماضي، بعدما صعدت القوات الأميركية على متنهما في أبريل الماضي.وتحمل الناقلتان نحو 4 ملايين برميل من النفط الإيراني، وتبلغ قيمة حمولتهما وفق أسعار السوق الحالية مئات ملايين الدولارات، فيما قالت وزارة العدل الأميركية إنها بدأت إجراءات لمصادرة السفينتين والحمولة بموجب أوامر قضائية اتحادية.وأشارت تقارير إلى أن ناقلة ثالثة، تُعرف باسم «لينور» أو «دافينا»، سلكت أيضاً طريقاً غربياً باتجاه ، بعد اعتراضها في خلال يونيو.وتأتي هذه التطورات في ظل الحصار البحري الأميركي المفروض على صادرات النفط الإيرانية، والذي استخدمته للضغط على خلال الصراع المستمر بين البلدين.وفي حال وصول الناقلتين إلى ميناء أميركي، ستكون تلك من أبرز شحنات النفط الإيراني التي تصل إلى السواحل الأميركية منذ إجراءات المصادرة السابقة عام 2023، في وقت تدرس فيه السلطات الأميركية استخدام إجراءات قضائية بحرية لمصادرة الناقلات باعتبارها «غنائم بحرية».