رحلة استغرقت نحو شهر.. جدل حول استيراد العراق شحنة بنزين من أمريكا (خريطة)

وقال إن الشحنة استوردها بموجب عقد مع شركة "أورباكون" القطرية (UCC)، التي تنقل الإمدادات من منطقة البحر المتوسط عبر ميناء بانياس، قبل وصولها إلى براً بواسطة الصهاريج، بحسب ما نقلته منصة "الطاقة" المتخصصة.وأثارت الشحنة جدلاً واسعاً، كونها الأولى تاريخياً التي يستوردها العراق من ، فضلاً عن طول الرحلة التي تستغرق نحو شهر، ما أسهم في زيادة تكاليف النقل والشحن.ووصلت الشحنة على متن الناقلة "غايتا" (Gaita)، التي ترفع علم جزر ، قادمة من هيوستن، حيث أُفرغت في مصب بانياس النفطي، قبل تحميل البنزين في الصهاريج تمهيداً لنقله عبر المعبر الحدودي إلى الأراضي العراقية.وبحسب معلومات منصة "الطاقة"، يتراوح حجم الشحنة بين 234 و300 ألف برميل من البنزين.وقال المتحدث باسم الشركة السورية للبترول، الشيخ، إن "هذه الشحنة ليست لسوريا، وسيتم نقلها بالصهاريج إلى العراق، ضمن اتفاق بين البلدين"، مضيفاً أن ثلاث ناقلات وصلت إلى بانياس، وسيتم تفريغها تمهيداً للتوريد إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة.ومع إغلاق ، لجأ العراق إلى الاستيراد من الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل أزمة نقص البنزين التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر، والتي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة.وقد تفتح هذه الشحنة، التي سلكت مساراً يمتد لنحو 13 ألف كيلومتر، الباب أمام استيراد المزيد من شحنات الوقود خلال المرحلة المقبلة، في ظل العلاقات السياسية بين البلدين ودعم للحكومة العراقية ومساعدتها على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.وقال المتحدث باسم العراقية، سليم الركابي، إن العراق يبحث عن "شحنات فورية وبمواصفات مقبولة وعلاوات سعرية مناسبة"، لتغطية الحاجة المحلية وتعزيز المخزون.وتوضح الخريطة أدناه مسار الناقلة "غايتا" (Gaita)، التي تحركت من هيوستن في الولايات المتحدة إلى بانياس في .