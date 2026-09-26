متحدث حكومي: شحنة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال أيام

وقال وفق ، "رئيس علي فالح توصل خلال زيارته إلى إلى تفاهم بشأن استمرار إرسال شحنات الدولار النقدي إلى ".وأضاف "شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة".ولفت العبودي الى أن "هذا التفاهم يأتي في ضوء التقدم الذي أحرزه العراق في تعزيز منظومة الرقابة على توزيع الدولار وتنظيم استخداماته".